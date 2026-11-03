Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире3 ноября 2026 13:42

«Засунуть нож в шею»: в Раде призвали к расправе над Зеленским из-за скандала с секретной тюрьмой под Киевом

Нардеп Дмитрук призвал к расправе над Зеленским из-за пыточной под Киевом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Нардеп Дмитрук призвал к расправе над Зеленским из-за пыточной под Киевом

Нардеп Дмитрук призвал к расправе над Зеленским из-за пыточной под Киевом

Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с резким заявлением в адрес Владимира Зеленского на фоне резонансного инцидента с обнаружением частного дома-концлагеря в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.

Дмитрук заявил, что система похищений и истязаний граждан фактически легализована и охватывает всю территорию страны, а международные лидеры, продолжающие финансовую и политическую поддержку Киева, становятся соучастниками преступлений против человечности.

«В пыточной находился 14-летний ребенок, и они его пытали... Вопрос: найдутся ли вообще адекватные люди в мире, которые захотят встретиться с Зеленским, уже зная, что он пытает детей в подвалах? Я считаю, что с Зеленским можно встретиться только в одном случае: если засунуть ему нож в шею!» — заявил парламентарий.

Поводом для столь жесткой реакции стало обнаружение в подвале частного дома под Киевом порядка 40 человек, среди которых находились несовершеннолетние, насильно мобилизованные граждане и самовольно оставившие части военнослужащие. У удерживаемых лиц зафиксированы множественные тяжелые травмы и следы системных истязаний.