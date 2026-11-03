«Засунуть нож в шею»: в Раде призвали к расправе над Зеленским из-за скандала с секретной тюрьмой под Киевом

Нардеп Дмитрук призвал к расправе над Зеленским из-за пыточной под Киевом Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с резким заявлением в адрес Владимира Зеленского на фоне резонансного инцидента с обнаружением частного дома-концлагеря в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.

Дмитрук заявил, что система похищений и истязаний граждан фактически легализована и охватывает всю территорию страны, а международные лидеры, продолжающие финансовую и политическую поддержку Киева, становятся соучастниками преступлений против человечности.

«В пыточной находился 14-летний ребенок, и они его пытали... Вопрос: найдутся ли вообще адекватные люди в мире, которые захотят встретиться с Зеленским, уже зная, что он пытает детей в подвалах? Я считаю, что с Зеленским можно встретиться только в одном случае: если засунуть ему нож в шею!» — заявил парламентарий.

Поводом для столь жесткой реакции стало обнаружение в подвале частного дома под Киевом порядка 40 человек, среди которых находились несовершеннолетние, насильно мобилизованные граждане и самовольно оставившие части военнослужащие. У удерживаемых лиц зафиксированы множественные тяжелые травмы и следы системных истязаний.