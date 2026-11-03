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НовостиОбщество3 ноября 2026 13:45

Неожиданный тренд: зумеры выбирают церковные лавки вместо бутиков

Церковные лавки стали модным местом для российских зумеров
Елизавета БУБНОВА
Церковные лавки стали модным местом для российских зумеров

Церковные лавки стали модным местом для российских зумеров

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вместо парфюмерных магазинов и ювелирных отделов российские зумеры отправляются в церковные лавки. Больше всего их привлекают религиозные аксессуары, необычные ароматы и недорогие украшения, неожиданно ставшие частью модного образа. Об этом рассказывает РИАМО.

Одним из главных хитов являются масляные духи с запахом ладана и мирры. Молодые люди используют их как альтернативу дорогой парфюмерии, а некоторые даже смешивают церковные масла с обычными духами.

Другой предмет ажиотажа - браслеты с разноцветными камнями и маленькими крестиками на красных ниточках. Россиянки устроили настоящую охоту на украшения, фото которых завирусилось в интернете. Все это можно приобрести в церковных лавках за 150-300 рублей.

Как KP.RU писал ранее, нельзя говорить о массовом росте атеизма в России, несмотря на то, что современная молодежь переживает сложный переходный период.