Неожиданный тренд: зумеры выбирают церковные лавки вместо бутиков

Церковные лавки стали модным местом для российских зумеров Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вместо парфюмерных магазинов и ювелирных отделов российские зумеры отправляются в церковные лавки. Больше всего их привлекают религиозные аксессуары, необычные ароматы и недорогие украшения, неожиданно ставшие частью модного образа. Об этом рассказывает РИАМО.

Одним из главных хитов являются масляные духи с запахом ладана и мирры. Молодые люди используют их как альтернативу дорогой парфюмерии, а некоторые даже смешивают церковные масла с обычными духами.

Другой предмет ажиотажа - браслеты с разноцветными камнями и маленькими крестиками на красных ниточках. Россиянки устроили настоящую охоту на украшения, фото которых завирусилось в интернете. Все это можно приобрести в церковных лавках за 150-300 рублей.

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