«Что такое хорошо, а что такое плохо»: в России готовят закон о традиционных ценностях

В Госдуме началась разработка законопроекта о традиционных ценностях Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Комитет Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с Министерством юстиции РФ приступил к подготовке законопроекта о традиционных ценностях. Об этом на заседании рабочей группы «Семья и школа: сохранение традиционных духовных ценностей» сообщила глава комитета Нина Останина.

Парламентарий отметила, что изначально у депутатского корпуса были сомнения в целесообразности принятия отдельного законодательного акта, регламентирующего эти понятия, поскольку нормы патриотизма, уважения к старшим и сохранения исторической памяти считались базовыми. Однако практический опыт показал необходимость их четкого закрепления.

«Сейчас вместе с Минюстом мы все-таки работаем над законопроектом. С тем, чтобы... понимали, что такое хорошо, а что такое плохо», — заявила депутат.

По ее словам, ключевой задачей создаваемой правовой базы станет формирование понятных воспитательных ориентиров, а не введение карательных мер.

«Трудно законом кого-то остановить. Поэтому начинать надо не с наказания, а с воспитания», — заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил 17 традиционных ценностей. Сайт KP.RU рассказывал, что в них входит.