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НовостиПолитика3 ноября 2026 13:50

Путин: внешние силы веками пытались расколоть российское общество

Путин заявил, что зарубежные враги не смогли ослабить внутреннее единство России
Арина СЕРОВА
Путин заявил, что зарубежные враги не смогли ослабить внутреннее единство России

Путин заявил, что зарубежные враги не смогли ослабить внутреннее единство России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Внешние силы веками пытались расколоть российское общество, однако народы страны это не сломило. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

«Россия в конце концов стала огромной, мощной, влиятельной державой, и все наши геополитические противники,... все практически пытались сократить, снизить этот стратегический потенциал России, а лучше всего - расчленить ее саму», - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что ключевой целью этих целенаправленных действий всегда оставалось ослабление государства через внутренние распри. Однако многонациональный народ страны исторически доказывал свою способность консолидироваться перед лицом глобальных вызовов.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину России подумать над продлением в государстве Года единства народов.