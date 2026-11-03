«Московская знать снова широко гуляет»: Шампанское из люстры и ужин с икрой - раскрыты детали вечеринок со звездами в Новый год

Топовые российские артисты хорошо зарабатывают на новогодних концертах Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Топовые российские артисты, такие как Филипп Киркоров и Полина Гагарина, заработают около 20 млн рублей на новогодних хитах. Киркоров выступит в «Барвихе» на Рублевке, туда же приедет Владимир Пресняков с гонораром 15 млн рублей. Билеты на новогодний стол стоят от 135 до 455 тыс. рублей, ужин оплачивается отдельно. Подробности роскошного праздника выяснил KP.RU.

В новогоднюю ночь Полина Гагарина выступит в ресторане «Турандот» на Тверском бульваре вместе с Дмитрием Маликовым, которому заплатят 5 млн рублей. Они примут участие в шоу «Египетская ночь». Гостей ждёт атмосфера Древнего Египта, дресс-код - «золото Нила». Мужчины должны одеться как египетские цари, женщины - сделать макияж со стрелками Клеопатры и надеть шелковые наряды с украшениями. Взрослый билет стоит 190 тыс. рублей, детский - 60 тысяч, ВИП-балкон - 255 тысяч.

"Обратите внимание: праздники снова перестали быть обезличенными. Московская знать снова широко гуляет - значит, появились деньги", - отметил для KP.RU продюсер Сергей Дворцов.

Алексей Чумаков выступит в банкетном зале «Вилла Барвиха 135» с программой в стиле Куршевеля, включая шампанское из люстры, праздничный ужин с икрой и неограниченные спиртные напитки. Стоимость билета - от 35 тыс. рублей. Сергей Лазарев выступит в новогоднюю ночь в столичном отеле «Хаятт Ридженси Петровский Парк».

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году самым высокооплачиваемым артистом на Новый год стал Григорий Лепс с гонораром около 100 млн рублей.

40 млн за выступление: Раскрыты гонорары Лепса, Киркорова и других звезд за новогодние концерты