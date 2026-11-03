В Киеве обесточены основные водопроводные объекты Фото: REUTERS.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Киеве обесточены основные водопроводные объекты. Об этом сообщает «Киевводоканал». По данным компании, без электричества остались ключевые объекты водоснабжения города.

При этом в компании уточнили, что в столице Незалежной «работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду».

Накануне в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света. В ДТЭК уточнили, что ограничения ввели по команде «Укрэнерго». Энергетики пока не раскрывают, что именно повредило инфраструктуру и сколько времени займёт восстановление.

Без электричества город начал терять и транспорт. «Киевпастранс» сообщил об остановке движения на Борщаговской линии скоростного трамвая. Встали маршруты на Отрадном и Берестейском проспектах, на улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Даниила Щербаковского, Владимирской, Святошинской и Стеценко. Не ходит транспорт и в районе станции метро «Шулявская».