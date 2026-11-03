Суд в Белграде начал процедуру банкротства в отношении сербского банка ALTA

Делом по банкротству ALTA займется Агентство по страхованию вкладов Сербии. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Коммерческий суд Белграда инициировал процедуру банкротства в отношении сербского банка ALTA, которого лишили лицензии. Согласно решению суда, временным управляющим по этому делу назначено Агентство по страхованию вкладов республики.

Совет директоров ведомства уже определил банк, который займется выплатами застрахованных сумм вкладчикам ALTA. Эту функцию выполнит Почтовый сберегательный банк, известный как Поштанска штедионица.

«Совет директоров Агентства по страхованию вкладов сегодня принял решение выбрать Почтовый сберегательный банк (Поштанска штедионица) в качестве банка, который будет выплачивать застрахованные суммы вкладчикам Alta», - сообщили в инстанции.

Точную дату начала выплат агентство планирует озвучить до 6 ноября. После этого на организацию самого процесса компенсаций отводится семь рабочих дней. Согласно сербскому законодательству, вклады физических лиц, включая граждан других государств, застрахованы на сумму до 50 тысяч евро в одном банке.

Ранее в Кремле высказались об итогах выборов в Сербии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что новое правительство страны не станет разрывать отношения с Москвой.