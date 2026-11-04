В этих украшениях нельзя встречать Новый год-2027

Праздник не стоит встречать в серебряных украшениях, потому что 2027 год будет Годом Красной Огненной Козы, а она отличается взрывным нравом, "не принимающим серость" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Ювелир Григорий Бакатов рассказал KP.RU, какие украшения отражают настроение Нового года 2027, и в чём наоборот, лучше не встречать этот праздник. В частности, Бакатов отметил, что 2027 год будет Годом Красной Огненной Козы, а она отличается взрывным нравом, "не принимающим серость".

"Поэтому серебро уходит в тень, а на авансцене теперь золото или бижутерия под золото. К примеру, серьги с крупными и яркими камнями или необычные украшения в виде символа года - Козы", - говорит Бакатов.

Специалист по украшениям отметил, что браслеты в новогоднюю ночь должны быть под стать - яркие, тяжёлые и большие. Колье, в свою очередь, массивным быть не обязано, но должно иметь необычную форму. Хорошо подойдут "золотые пластины, опоясывающие шею". Также в моде, по словам Бакатова, крупные кольца с большими драгоценными камнями, или кольца-печатки.

Ранее KP.RU сообщил, какой макияж, какие платья и образы в целом будут модными к началу 2027 года и для празднования Нового года.

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