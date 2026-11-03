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НовостиПолитика3 ноября 2026 14:31

ВС России поразили логистический центр «Новая почта» в Житомирской области

У Одессы был поражен сухогруз с военным имуществом ВСУ
Семен ЗИМИН
ВС России поразили логистический центр «Новая почта» в Житомирской области

ВС России поразили логистический центр «Новая почта» в Житомирской области

Фото: REUTERS.

Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы для доставки грузов военного назначения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Днем 3 ноября под удар попал логистический центр «Новая почта» в Бердичеве Житомирской области. По данным ведомства, на территории объекта хранили и распределяли военные грузы, поступающие ВСУ от западных стран.

Кроме того, в Черном море, в 24 километрах южнее Одессы, был поражен сухогруз. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

Ранее российские военные уничтожили место укрытия и хранения пусковых установок комплекса «Нептун» в Одесской области. В Минобороны уточнили, что позиции противокорабельных ракетных комплексов находились в районе населенного пункта Тузлы.