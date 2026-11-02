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НовостиПолитика2 ноября 2026 5:03

ВС РФ поразили место укрытия и хранения пусковых установок комплекса «Нептун»

Российские войска поразили объекты ВСУ в Одесской области
Анастасия СУТОРМИНА
ВС РФ поразили место укрытия и хранения пусковых установок комплекса «Нептун»

ВС РФ поразили место укрытия и хранения пусковых установок комплекса «Нептун»

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации поразили место укрытия и хранения пусковых установок комплекса «Нептун» в Одесской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате ударов поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов „Нептун“ в районе населенного пункта Тузлы Одесской области», — информировали в ведомстве.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что армия России поразила сухогруз с грузами для Вооруженных сил Украины у Одессы.

Накануне российские военные нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Белозерское в Донецкой Народной Республике. А также объекты на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области.