В Нидерландах не задержали ни одного участника осквернения советского мемориала Фото: Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Нидерландов пока не задержала никого по делу о двух случаях осквернения кладбища советских воинов под городом Лёсден в провинции Утрехт. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь управления полиции Центральных Нидерландов Фин ван дер Веер. Правоохранители выясняют, связаны ли между собой июльский и октябрьский инциденты.

По словам ван дер Веер, вопрос о связи между этими эпизодами и мотивами злоумышленников остаётся частью расследования. Задержанных нет ни по одному из дел.

Представитель полиции подчеркнула: главная цель следствия — установить личности виновных и задержать их. Она также попросила возможных свидетелей поделиться информацией с правоохранителями.

Напомним, 31 октября телеканал RTV Utrecht сообщил, что кладбище советских воинов под Лёсденом осквернили во второй раз за год. В тот же день глава фонда «Советское поле славы», управляющего мемориалом, Ремко Рейдинг рассказал: вандалы разрисовали граффити стелу памяти Героев Великой Отечественной войны и стену рядом с ней. Впервые мемориал пострадал 10 июля — тогда злоумышленники испортили и стелу, и более 150 надгробий.