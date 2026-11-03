Такси, стройка и продажа фруктов: в каких сферах иностранцы открывают бизнес в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Граждане Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана оказались самыми активными иностранцами, открывавшими ИП в России за десять месяцев 2026 года. Это KP.RU выяснил при помощи сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Всего за январь–октябрь в стране зарегистрировали более 24 тысяч индивидуальных предпринимателей с иностранным гражданством из 134 государств.

Лидерство удерживают выходцы из Таджикистана: они оформили свыше 8 тысяч ИП, то есть треть от общего числа. Узбекистанцы открыли более 4 тысяч, азербайджанцы — почти 3,3 тысячи. Вместе эти три страны дали 64% всех иностранных ИП.

В первую десятку также попали Армения (1 011), Туркменистан (990), Казахстан (926), Молдова (883), Белоруссия (845), Китай (559) и Вьетнам (430).

Самым популярным направлением у иностранных предпринимателей стали пассажирские перевозки на такси — 2 618 ИП. Дальше идут строительство зданий (2 266) и розничная торговля фруктами и овощами (1 654). Ещё иностранцы охотно шли в интернет-торговлю (1 279) и общепит (962).

Любопытно, что вкусы бизнесменов зависят от паспорта. Граждане Таджикистана чаще брались за стройку, узбеки и туркмены — за такси, азербайджанцы — за фрукты и овощи, а армяне — за общественное питание.

Ранее стало известно, что несмотря на экономические изменения последних лет, в РФ продолжает работать более двух сотен фирм, созданных предпринимателями из Японии.