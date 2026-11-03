Смертность от рака шейки матки может вырасти: что говорят ученые

Число смертей от рака шейки матки может вырасти на 39%. Фото: JOURNEY STUDIO7/Shutterstock/Fotodom

Число смертей от рака шейки матки может вырасти на 39% к 2050 году. Такие данные приводит журнал Nature Medicine со ссылкой на исследование международного проекта Global Burden of Disease.

Специалисты проанализировали статистику 204 стран за период с 1990 по 2023 год. Выяснилось, что в 2023 году в мире было зарегистрировано около 887 тысяч новых случаев заболевания и 369 тысяч смертей от него.

Ученые также составили прогноз на будущее. Если верить расчетам, то к 2050 году число новых случаев рака может вырасти на 20,2%, а количество смертей - на 39,3% по сравнению с 2024 годом. При этом сами по себе шансы заболеть и умереть от этой болезни для отдельной женщины, судя по стандартным показателям, будут скорее снижаться. Они упадут примерно на 12,5% и 9% соответственно.

Разница объясняется тем, что население планеты всегда растет и стареет. Поэтому абсолютное количество заболевших и умерших будет увеличиваться, даже если риски для каждой женщины снизятся. Важную роль играет и география: в менее развитых странах женщины сталкиваются с раком шейки матки в четыре раза чаще.

Главным виновником болезни ученые называют вирус папилломы человека. Именно из-за него зачастую у женщины появляется онкология.

Ранее онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что средний возраст выявления онкологических заболеваний в России составляет около 65 лет. По его словам, диагностика в стране в разы улучшилась.