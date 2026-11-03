Работающим пенсионерам рассказали, когда увольнение поможет увеличить выплат

Работающим пенсионерам ежегодно начисляют дополнительные пенсионные баллы. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Работающие пенсионеры могут официально трудиться и при этом получать страховую пенсию в полном размере. Однако у такого решения есть нюанс. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал, в каких случаях работающим пенсионерам выгодно увольняться. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Некоторые пенсионеры поступают так: увольняются, получают перерасчет, а через пару месяцев снова выходят на работу. Пересчитанная пенсия после этого уже не уменьшится. Но прежде чем так делать, стоит все посчитать и обязательно договориться с работодателем, чтобы не потерять место», – отметил аналитик.

Эксперт напомнил, что с 2016 по 2024 год работающим пенсионерам не индексировали страховые пенсии. С 1 января 2025 года индексацию вернули, однако пропущенные за предыдущие годы повышения учитываются в полном размере только после увольнения. При этом работающим пенсионерам ежегодно начисляют дополнительные пенсионные баллы за взносы работодателя – не более трех в год.

Есть и другие особенности. Например, самозанятые, которые платят только налог на профессиональный доход и не перечисляют добровольные пенсионные взносы, считаются неработающими и получают пенсию со всеми индексациями. А индивидуальные предприниматели относятся к работающим пенсионерам.

Ранее депутат Светлана Бессараб сообщила, что в 2027 году страховые пенсии в России планируют повысить на 10,3%. Индексация будет проходить в два этапа.