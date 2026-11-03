Песков не исключил двустороннюю встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут пообщаться на полях саммита АТЭС. Об этом он рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Можно предположить, что так или иначе общение двух президентов произойдет», — уточнил представитель Кремля.

Ранее Песков уже говорил, что идёт подготовка к трёхсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа на полях АТЭС. О процессе он сообщил газете Financial Times, отметив, что работа по организации уже ведётся. По данным издания, все стороны продолжают серьёзные переговоры, однако раскрывать подробности не спешат.

О повестке дня возможной встречи лидеров трёх сверхдержав на данный момент не сообщает ни одна из сторон.