Россиянам рассказали, как хранить урожай овощей в квартире

Для разных овощей необходимо создавать отдельные условия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Даже без погреба и подвала можно сохранить домашний урожай овощей на несколько месяцев. Главное – правильно подобрать место и условия хранения: картофелю и моркови нужны прохлада и влажность, а луку и чесноку – сухость и хорошая вентиляция. Агроном Николай Покора рассказал, как организовать хранение овощей в обычной квартире. Об этом пишет aif.ru.

«Застекленная неотапливаемая лоджия – самое полезное место для хранения, но только пока температура там остается выше нуля», – отметил эксперт.

По словам специалиста, для картофеля и корнеплодов можно оборудовать специальный утепленный короб. Для этого понадобятся два ящика разного размера. Пространство между их стенками заполняют пенопластом или другим утеплителем, а сверху делают утепленную крышку. Если лоджия начинает промерзать, овощи нужно перенести в более тёплое место.

Для разных овощей необходимо создавать отдельные условия. Картофель лучше держать в темноте при температуре около +4...+7 градусов, морковь и свеклу – в прохладе и высокой влажности, а капусту – на холодной, но непромерзающей лоджии. Тыкве подойдет более теплое место с температурой около +10...+13 градусов. Лук и чеснок, напротив, нужно хранить в сухости и обеспечить им хорошую вентиляцию.

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