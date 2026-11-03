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НовостиЗвезды3 ноября 2026 15:06

Стас Пьеха о своём восстановлении после тяжёлой болезни: "Сдохни уже"

Стас Пьеха пожаловался на тяжёлое восстановление после перенесённого вируса
Сергей КУДРИН
Стас Пьеха пожаловался на тяжёлое восстановление после перенесённого вируса

Стас Пьеха пожаловался на тяжёлое восстановление после перенесённого вируса

Фото: Даниил ОПАРИН.

Известный певец Стас Пьеха поделился своими трудностями в восстановлении после перенесенного вируса. Он выразил "разочарование" в эффективности лекарств. Обращение было опубликовано в формате видео у певца в соцсетях.

Артист рассказал, что два месяца назад заболел вирусом и до сих пор не восстановился. По его мнению, "лекарства вредят, а не помогают". Он сравнил свое состояние с пребыванием в Диснейленде два месяца подряд.

"Отеки, головокружения, голос есть - нет, ходить могу - не могу, сидеть - лежать. Просто скажите: Сдохни уже, - есть же более гуманные способы. Либо дайте лекарство какое то", - возмущается певец.

Пьеха охарактеризовал лекарства, которые ему прописывали, как "лабораторные снадобья". Он также отметил, что не запомнил название вируса, которым переболел, и описал его как "какого то страуса жирафа стратусом статусом".

Ранее KP.RU сообщил, что Стас Пьеха признался, что иногда завидует коллегам, собирающим стадионы.