Стас Пьеха о своём восстановлении после тяжёлой болезни: "Сдохни уже"

Стас Пьеха пожаловался на тяжёлое восстановление после перенесённого вируса Фото: Даниил ОПАРИН.

Известный певец Стас Пьеха поделился своими трудностями в восстановлении после перенесенного вируса. Он выразил "разочарование" в эффективности лекарств. Обращение было опубликовано в формате видео у певца в соцсетях.

Артист рассказал, что два месяца назад заболел вирусом и до сих пор не восстановился. По его мнению, "лекарства вредят, а не помогают". Он сравнил свое состояние с пребыванием в Диснейленде два месяца подряд.

"Отеки, головокружения, голос есть - нет, ходить могу - не могу, сидеть - лежать. Просто скажите: Сдохни уже, - есть же более гуманные способы. Либо дайте лекарство какое то", - возмущается певец.

Пьеха охарактеризовал лекарства, которые ему прописывали, как "лабораторные снадобья". Он также отметил, что не запомнил название вируса, которым переболел, и описал его как "какого то страуса жирафа стратусом статусом".

Ранее KP.RU сообщил, что Стас Пьеха признался, что иногда завидует коллегам, собирающим стадионы.