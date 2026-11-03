Захарова: маневры США и Южной Кореи у границ КНДР провокационны

Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Военные маневры США и Республики Корея вблизи границ КНДР носят откровенно провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 3 ноября, во вторник.

Как подчеркнула дипломат в своем комментарии на сайте МИД РФ, участники учений отрабатывают превентивные удары по Северной Корее, в том числе с использованием ядерного оружия. Она назвала такие маневры фактором, который способствует дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.

«Нынешняя дестабилизация происходит на фоне непрекращающихся крупномасштабных военных маневров», — сказала представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, Россия считает меры, которые принимает КНДР для обеспечения собственной безопасности, абсолютно законными и оправданными в сложившейся обстановке.

Дипломат также отметила, что ситуация на Корейском полуострове продолжает обостряться, признаков ее стабилизации не наблюдается.

Ранее KP.RU писал, что КНДР провела демонстрацию новых вооружений в присутствии лидера страны Ким Чен Ына.