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Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о значительном увеличении числа сотрудников на границе с Россией, ссылаясь на наблюдения "за людьми с фонариками" в этом районе.
"После полуночи я получил от пограничников информацию о том, что наблюдалось тревожное движение на польско-российской границе - люди с фонариками. Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и средства, и удалось предотвратить попытки провокации, если таковые были", - заявил Туск, выступая на заседании правительства.
Он также отметил, что нет подтверждений злонамеренных действий со стороны России. Ключевая фраза - "если таковые были".
Ранее KP.RU сообщил, что Туск использует полицию для давления на судебную систему, заявил пресс-секретарь президента Рафал Леськевич. Он раскритиковал события при смене руководства Конституционного суда, назвав действия Туска диктаторскими.