Представитель ЕК Ренье призвал не винить Россию во взломе холодильников

Ренье отметил, что сейчас в Брюсселе идет активная работа над укреплением защиты инфраструктуры всей Европы. Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврокомиссия призвала европейские СМИ проявлять крайнюю осторожность в попытках связать Россию с «атакой на холодильники» в странах ЕС. С таким заявлением на брифинге в Брюсселе выступил представитель ведомства Тома Ренье.

«Я был бы предельно осторожен, говоря об ответственности (России - прим. ред.) за этот инцидент», - сказал он.

Такой ответ он озвучил для журналистов, которые пытались выяснить, расследует ли Еврокомиссия причастность именно Москвы к этой кибератаке. Ренье подчеркнул, что определять виновных сейчас - не задача его ведомства.

При этом представитель ЕК дал понять, что в Брюсселе не рассматривают произошедшее как единичный случай. По его словам, сейчас идет активная работа над укреплением защиты инфраструктуры на всем континенте.

Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры атаковали холодильники в магазинах семи стран Европы. Из-за вмешательства извне супермаркеты столкнулись с самопроизвольной разморозкой холодильного оборудования.