Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский агитационный плакат на доме

В Эстонии мужчина выставил напоказ плакат с лозунгом «Смерть фашистской гадине», придуманный в 1941 году. Фото: кадр из видео / TV3

В Эстонии местного жителя оштрафовали на 160 евро за советский плакат против фашизма, вывешенный на стене дома. Об этом сообщает издание Postimees.

Мужчина выставил напоказ плакат с лозунгом «Смерть фашистской гадине», придуманный в 1941 году. Его автором является художник Алексей Кокорекин. Изображение было хорошо видно с улицы. Как пишет издание, оно вызвало замешательство у жителей деревни Вяэна-Йыэсуу.

Изначально полиция возбудила дело о разжигании розни. Но спустя всего два месяца переквалифицировала его в нарушение общественного порядка. В итоге мужчину оштрафовали, а сам плакат изъяли и ликвидировали.

Сайт KP.RU прежде писал, что хакеры атаковали холодильную систему крупной продуктовой сети в Эстонии. Это случилось утром 2 ноября. Преступники завладели доступом к компьютеру для удаленного управления оборудованием и изменили температуру в холодильниках, повысив ее до 50 градусов тепла. В итоге вся продукция испортилась.