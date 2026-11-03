«Все должно происходить цивилизованно»: Хабенский высказался о судьбе МХТ и МХАТ

Хабенский назвал объединение МХТ и МХАТ логичным решением Фото: Евгения ГУСЕВА.

Художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский допустил возможность объединения МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького. По его мнению, слияние двух учреждений стало бы логичным разрешением сложившейся ситуации.

Хабенский признался журналистам, что неоднократно задумывался о том, что путаница с обозначениями «МХАТ-1» и «МХАТ-2», а также с тем, какой из театров считать первым, должна когда-нибудь закончиться. Артист считает, что со временем объединение, вероятно, произойдет. При этом худрук подчеркнул, что решение о слиянии не находится в его компетенции. Он может лишь предложить сделать первые шаги к тому, чтобы театры стали единым целым.

«Но ситуация примирения не должна быть такой же болезненной, какой была ситуация разрыва. Все должно происходить цивилизованно», — заявил Хабенский.

Ранее Константин Хабенский сказал, что продолжает поиск режиссеров для своего театра. По словам народного артиста, он уже собрал определенное творческое ядро, с которым ему хотелось бы работать далее.