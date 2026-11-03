Ученые назвали орех, который снижает холестерин и помогает худеть

Миндаль поможет похудеть и сохранить здоровье сердца. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Миндаль может быть полезным дополнением к рациону для тех, кто следит за весом и заботится о здоровье сердца. Ученые выяснили, что регулярное употребление этих орехов помогает снизить уровень вредного холестерина и уменьшить воспалительные процессы. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. Об этом пишет «Царьград».

Особенно заметные изменения наблюдались у людей, которые ежедневно съедали не менее 50 граммов миндаля в течение 12 недель. У них уменьшились вес, объем талии и количество жировой ткани, а чувство голода стало слабее.

К таким выводам исследователи из Университета Касима в Саудовской Аравии пришли после анализа восьми научных обзоров, посвященных влиянию миндаля на здоровье взрослых.

Кроме того, ученые обнаружили снижение общего холестерина и показателей воспаления. По мнению авторов, миндаль может поддерживать здоровье сердца и положительно влиять на обмен веществ.

Ранее тренер Брабечан объяснил, как избавиться от лишнего веса и сохранить упругость кожи. По словам специалиста, резкое похудение может привести к обвисанию кожи и потере ее эластичности.