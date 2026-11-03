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НовостиПолитика3 ноября 2026 16:28

Центробанк РФ обвинил ЕС в измении законов ради вмешательства в дело Euroclear

Центробанк осуждает ЕС за поправки в законах о судебных разбирательствах, принятых в июле
Арина СЕРОВА
Центробанк осуждает ЕС за поправки в законах о судебных разбирательствах, принятых в июле

Центробанк осуждает ЕС за поправки в законах о судебных разбирательствах, принятых в июле

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Центробанк РФ обвинил Совет ЕС в том, что тот изменил санкционное законодательство специально ради вмешательства в судебный спор с компанией Euroclear. Об этом пишет журнал объединения.

Российский регулятор считает, что Совет ЕС превысил свои полномочия и нарушил базовые регламенты союза. Поводом для разбирательства стали июльские поправки, которые позволяют европейским инстанциям принудительно останавливать процессы в судах России. Представители ЦБ подчеркивают, что данные нормативные изменения принимались исключительно под конкретное дело.

«Заявитель утверждает, что Совет ЕС принял статью 1 (28) Регламента 2026/1848 с единственной целью повлиять на разбирательство, инициированное компанией Euroclear перед председателем франкоязычного суда по делам предприятий Брюсселя (Бельгия)», - отмечается в судебных материалах Банка РФ.

За нарушение европейского запрета на суды в России теперь предусмотрены жесткие финансовые санкции. Центробанк указывает на отсутствие законных оснований для подобных ограничений в базовых документах ЕС.

Ранее стало известно, что Euroclear получил 3,6 миллиарда евро процентных доходов от заблокированных активов РФ. Эту сумму банк получил за январь-сентябрь 2026 года.