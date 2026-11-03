Spectator: Польша превратилась в «банановую республику» из-за ситуации с КС Фото: REUTERS.

Польша превратилась в «банановую республику» на фоне ситуации с Конституционным судом. Об этом заявило британское издание Spectator.

«Все, чего помогли достичь действия полиции, это выставить Польшу в качестве банановой республики», - говорится в материале.

Обозреватели обратили внимания на действия польских правоохранителей, которые задержали участников протеста перед зданием суда. В связи с произошедшим легитимность национальных институтов Польши в процессе управления без использования силы, очевидно, исчезла.

Ранее KP.RU сообщал, что обострение ситуации вокруг Конституционного суда началось после отстранения от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского. Это вызвало протесты, участники попытались взять здание суда штурмом.