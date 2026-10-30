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НовостиВ мире30 октября 2026 21:23

Навроцкий развернул самолет из-за госпереворота: "Президент должен быть в Польше"

Навроцкий прервал визит в Сенегал из-за протестов у Конституционного суда
Мария ПАНЮТИНА
Президент Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: REUTERS.

Президент Польши Кароль Навроцкий решил прервать поездку в Сенегал и вернуться в Варшаву на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного суда. О своем решении он сообщил в X.

Поводом стали столкновения у здания судебной инстанции, куда проникла полиция, а также отстранение от работы председателя суда Богдана Свенчковского.

"В такой момент президент должен быть в Польше. Я прерываю полет в Сенегал и возвращаюсь", - написал польский лидер.

Тем временем за возвращением правительственного самолета Польши следят более 75 тысяч пользователей после обострения обстановки вокруг Конституционного суда.

Ранее KP.RU сообщал, что в Польше происходит госпереворот. Протестующие также окружили здание суда, продолжая выражать недовольство происходящим вокруг судебной инстанции. Участники хотели проникнуть внутрь, но после попытки штурма их задержала полиция.

Польские депутаты заявили о госперевороте, президент Навроцкий развернул самолет в воздухе