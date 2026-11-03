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НовостиВ мире3 ноября 2026 16:50

Пытались поступить гуманно, но зверь вернулся к людям: в Японии во второй раз поймали медведя и убили его

NHK: власти Хадано второй раз поймали медведя и ввели ему смертельную инъекцию
Арина СЕРОВА
NHK: власти Хадано второй раз поймали медведя и ввели ему смертельную инъекцию

NHK: власти Хадано второй раз поймали медведя и ввели ему смертельную инъекцию

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Хадано Японии ликвидировали опасного гималайского медведя, который упорно возвращался к жилым домам после эвакуации в дикую природу. Об инциденте сообщила телекомпания NHK.

Власти города Хадано префектуры Канагава пытались спасти крупного самца, замеченного у торговых рядов города Хадано. Хищника отловили и увезли за десять километров в горный массив Тандзава. Таким образом, они хотели гуманно разрешить ситуацию. Однако зверь быстро нашел дорогу обратно. Специалисты подтвердили личность медведя по специальной метке на ухе.

Из-за угрозы для населения чиновникам пришлось закрыть туристические маршруты и выставить новые капканы. Спустя время в один из них самец весом 92 килограмма попался снова.

Специалисты понимали, что, если хищник смог за столь короткий срок вернуться к людям, его придется убить. Пойманного хищника усыпили с помощью транквилизаторов, после чего ветеринары ввели ему смертельный препарат.

Ранее KP.RU писал, что в поселке Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа случился трагический инцидент. В этом населенном пункте медведь напал на местного жителя, тот погиб от серьезных ран.