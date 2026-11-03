Захарова: Россия не отказывается от обязательств в сфере предотвращения пыток. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выход страны из Европейской конвенции по предупреждению пыток не означает отказа от международных обязательств в этой сфере. Соответствующий комментарий дипломат опубликовала 3 ноября на сайте российского внешнеполитического ведомства в связи с прекращением действия документа для РФ.

«Выход России из Конвенции 1987 года не означает ее отказ исполнять международные обязательства в сфере предотвращения пыток», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что Россия продолжает нести обязательства по другим международным соглашениям. В частности, запрет пыток закреплен в Конвенции ООН против пыток 1984 года и Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года.

Ранее KP.RU писал, что 2 ноября 2026 года Россия официально прекратила участие в Европейской конвенции по предупреждению пыток. В Совете Европы подтвердили, что решение вступило в силу спустя год после получения уведомления о денонсации от российской стороны.