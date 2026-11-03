Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 ноября 2026 17:25

Кличко назвал ситуацию с электроснабжением Киева крайне сложной

Кличко заявил, что компания «Укрэнерго» решила ввести экстренные отключения света в Киеве
Арина СЕРОВА
Кличко заявил, что компания «Укрэнерго» решила ввести экстренные отключения света в Киеве

Кличко заявил, что компания «Укрэнерго» решила ввести экстренные отключения света в Киеве

Фото: REUTERS.

Ситуация с электроснабжением Киева сейчас очень тяжелая. В городе фиксируются множественные повреждения у объектов регионального энергоузла. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава украинской столицы Виталий Кличко.

Как отметил политик, на днях компания «Укрэнерго» решила ввести экстренные отключения света в городе. Они будут действовать до восстановления важных объектов.

«Ситуация с электроснабжением в Киеве чрезвычайно сложная. В последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии», - написал в посте Кличко.

Ранее на Украине прогремел скандал. В селе под Киевом был найден дом, где пытали сбежавших солдат ВСУ. Нескольких пленных избили так сильно, что они в итоге скончались от серьезных ран. Как пишут украинские СМИ, данный дом принадлежал Нацгвардии страны и членам группировки «Азов»*.

*- признана террористической группировкой и запрещена на территории России.