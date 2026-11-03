Кличко заявил, что компания «Укрэнерго» решила ввести экстренные отключения света в Киеве Фото: REUTERS.

Ситуация с электроснабжением Киева сейчас очень тяжелая. В городе фиксируются множественные повреждения у объектов регионального энергоузла. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава украинской столицы Виталий Кличко.

Как отметил политик, на днях компания «Укрэнерго» решила ввести экстренные отключения света в городе. Они будут действовать до восстановления важных объектов.

«Ситуация с электроснабжением в Киеве чрезвычайно сложная. В последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии», - написал в посте Кличко.

Ранее на Украине прогремел скандал. В селе под Киевом был найден дом, где пытали сбежавших солдат ВСУ. Нескольких пленных избили так сильно, что они в итоге скончались от серьезных ран. Как пишут украинские СМИ, данный дом принадлежал Нацгвардии страны и членам группировки «Азов»*.

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