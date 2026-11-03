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НовостиВ мире3 ноября 2026 17:33

Тонны продуктов пошли на выброс: хакеры разморозили холодильники в супермаркетах Германии

Bild: холодильники в магазинах Германии подверглись хакерской атаке
Анна АДАМАЙТЕС
Bild: хакеры разогрели холодильники в магазинах Германии до 50 градусов

Bild: хакеры разогрели холодильники в магазинах Германии до 50 градусов

Фото: REUTERS.

Холодильные системы нескольких супермаркетов в Германии подверглись кибератакам, из-за которых испортились тонны продуктов. Об этом 3 ноября сообщила газета Bild.

По данным издания, злоумышленники получили удаленный доступ к оборудованию и изменили настройки его работы, включив нагрев и разморозку. Как уточняет немецкая телерадиокомпания ARD, атаки затронули магазины в Северном Рейне — Вестфалии и Баварии. В одном из магазинов сети Edeka в баварском Рейсбахе температура в холодильных установках поднялась до 50 градусов. Значительную часть товаров пришлось выбросить.

Предполагается, что злоумышленники использовали уязвимости в системах дистанционного управления холодильниками. Речь идет в том числе об устаревшем оборудовании, которое больше не получает обновлений безопасности. К расследованию подключилась криминальная полиция.

Ранее KP.RU писал, что хакерские атаки на холодильные установки затронули магазины как минимум в семи европейских странах, включая Эстонию, Швецию, Бельгию, Ирландию и Нидерланды.