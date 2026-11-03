Сотни студентов вышли на протесты в Париже, несмотря на запрет властей

Примерно 200 студентов собрались у Пантеона в Париже для выражения протеста Фото: REUTERS.

Французские студенты устроили нелегальные протестные акции в историческом квартале Парижа вопреки официальному запрету властей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости непосредственно с места событий.

Согласно данным агентства, муниципальные органы Парижа согласовали проведение мероприятий исключительно на окраинах города. Однако несколько сотен активистов проигнорировали это ограничение и собрались у площади возле Пантеона.

Несмотря на отсутствие разрешения, обстановка на заблокированных улицах остается бесконфликтной. Силовики стянули к месту скопления граждан около десяти спецмашин, но пока не предпринимают попыток убрать людей с площади.

Напомним, что протестующие студенты во Франции решили возобновить митинги по всей стране. Недавно они назвали новые даты проведения акций. Они призвали всех учащихся собираться на улицах городов 3 и 5 ноября.

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