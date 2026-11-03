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НовостиПолитика3 ноября 2026 18:28

Бойцы ВС РФ ликвидировали в Днепропетровской области полковника ВСУ Илющенко

Илющенко занимал должность заместителя командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ
Арина СЕРОВА
Илющенко занимал должность заместителя командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ

Илющенко занимал должность заместителя командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В Днепропетровской области был ликвидирован полковник оперативного командования «Север» ВСУ Александр Илющенко. Операцию провели бойцы ВС России.Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, Илющенко занимал должность заместителя командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

«В районе Павлограда Днепропетровской области ликвидирован... полковник Илющенко Александр Витальевич», - поделился деталями источник.

Собеседник агентства также рассказал о прошлом военного. Еще до начала специальной военной операции на Украине Илющенко проходил службу в период проведения киевским режимом так называемой антитеррористической операции на Донбасса. Она была направлена против жителей региона.

Ранее стало известно, что в Киеве ликвидировали офицера ВСУ и участника АТО Александра Коновалова. Вместе с ним под удар попал и был уничтожен младший украинский офицер Андрей Карапка.