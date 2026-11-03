Мема предложил создать психиатрическую больницу для русофобских политиков в ЕС. Фото: Georg Wendt/ dpa/ Global Look Press

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с инициативой открыть для агрессивных политиков Евросоюза психиатрическую клинику, где их будут «лечить от русофобии». Свое предложение он опубликовал в социальной сети Х.

Мема с иронией отметил, что тоже хочет быть великим бизнесменом из Брюсселя, который предлагает инновационные решения. Так, он считает, что для злых чиновников, которые яро протестуют против всего русского, пора открыть спецбольницу.

«Я тоже хочу... создать бизнес, которого не было раньше: открыть психиатрическую больницу для политиков. Мы излечим русофобию, желание развязывать войны и так далее», - предложил Мема.

Так политик отреагировал на пост руководителя ЕК Урсулы Фон дер Ляйен. Она заявила, что Европа должна превратиться в то самое место, где масштабные научные открытия могут основать новые отрасли промышленности.

Ранее в МИД РФ прокомментировали острую реакцию политиков ЕС, которые осудили Финляндию и Норвегию за звонок в Москву. Как отметил замглавы ведомства Александр Грушко, их реакция говорит сама за себя. Европа по-прежнему не желает завершать конфликт на Украине.