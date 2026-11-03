В МИД РФ потребовали от Норвегии безусловного соблюдения договора о Шпицбергене Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Российская сторона потребовала от Норвегии безусловного соблюдения договора о Шпицбергене, обусловленного международным правом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

«Потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений Договора о Шпицбергене, предусматривающего свободу доступа граждан сторон-участниц на архипелаг», - говорится в сообщении.

Протест со стороны МИД РФ был опубликован в связи с арестом российского имущества по ходатайству украинских компаний, в том числе судна «Профессор Молчанов».

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии. Как заявили в ведомстве, Москва будет добиваться снятия арестов с российского имущества на территории Норвегии.