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НовостиПолитика3 ноября 2026 19:22

В МИД РФ потребовали от Норвегии безусловного соблюдения договора о Шпицбергене

Москва потребовала от Осло безусловного соблюдения международного права, включая положения договора о Шпицбергене на фоне арестов имущества РФ
Мария МАМАЕВА
В МИД РФ потребовали от Норвегии безусловного соблюдения договора о Шпицбергене

В МИД РФ потребовали от Норвегии безусловного соблюдения договора о Шпицбергене

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Российская сторона потребовала от Норвегии безусловного соблюдения договора о Шпицбергене, обусловленного международным правом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

«Потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений Договора о Шпицбергене, предусматривающего свободу доступа граждан сторон-участниц на архипелаг», - говорится в сообщении.

Протест со стороны МИД РФ был опубликован в связи с арестом российского имущества по ходатайству украинских компаний, в том числе судна «Профессор Молчанов».

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии. Как заявили в ведомстве, Москва будет добиваться снятия арестов с российского имущества на территории Норвегии.