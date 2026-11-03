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НовостиВ мире3 ноября 2026 19:43

Лидер АдГ Вайдель призвала обсудить с Зеленским скандал с пыточной под Киевом

Вайдель призвала власти Германии поднять тему тайной тюрьмы под Киевом на фоне визита Зеленского в Берлин
Мария МАМАЕВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала власти ФРГ обсудить с главой кивексолго режима Владимиром Зеленским скандал, связанный с тайной тюрьмой для мобилизованных под Киевом. Об этом она написала в социальной сети X.

«Я ожидаю от федерального правительства, что этот вопрос будет поднят сегодня в Берлине в ходе визита Зеленского», - заявила Вайдель.

Напомним, что 3 ноября Зеленский прибыл в Германию с неанонсированным визитом, встретившись с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине вспыхнул очередной громкий скандал. В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружилась тайная тюрьма, где в бесчелночных условиях содержались украинцы, дезертировавшие из ВСУ или попавшиеся работникам ТЦК.