Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала власти ФРГ обсудить с главой кивексолго режима Владимиром Зеленским скандал, связанный с тайной тюрьмой для мобилизованных под Киевом. Об этом она написала в социальной сети X.

«Я ожидаю от федерального правительства, что этот вопрос будет поднят сегодня в Берлине в ходе визита Зеленского», - заявила Вайдель.

Напомним, что 3 ноября Зеленский прибыл в Германию с неанонсированным визитом, встретившись с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине вспыхнул очередной громкий скандал. В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружилась тайная тюрьма, где в бесчелночных условиях содержались украинцы, дезертировавшие из ВСУ или попавшиеся работникам ТЦК.