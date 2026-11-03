Скрытые доходы будут учитываться: Минтруд вводит новые правила по выдаче единых пособий на детей

Минтруд: с 1 апреля в РФ будут учитывать обороты по счетам при получении пособий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

При назначении единого детского пособия в России начнут учитывать переводы денег по банковским счетам заявителей. Новые правила вступят в силу 1 апреля 2027 года. Об этом рассказали в пресс-служба Министерства труда России.

«С 1 апреля 2027 года для назначения единого пособия на детей будут учитываться обороты по счетам», - заявили в ведомстве.

Соответствующий проект мер уже вынесен на общественное обсуждение. Он связан с поправками в законодательство РФ, принятыми в первом чтении.

С января по апрель сведения по картам будут собирать только ради теста. В министерстве заверили, что из-за случайного перевода в выплате точно не откажут. Но вот с апреля 2027 года банковская история станет полноценным пропуском к пособиям. Эта система уже успешно работает в Подмосковье, Югре и на Ямале.

Причем все данные будут анализироваться автоматически. Если же банк задержит отчет, то семья сможет сама подтвердить информацию.

Важно знать, что общая сумма всех зачислений за год не должна быть больше двух официальных доходов семьи. При проверке будут учитываться официальные переводы - от зарплат и премий до доходов за самозанятость. При этом переводы между близкими, кредиты, налоговые вычеты и деньги от продажи машины или квартиры считать оборотом не будут.

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