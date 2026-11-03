С круизного лайнера экстренно эвакуировали полторы тысячи человек из-за бомбы

С лайнера Crown Iris экстренно эвакуировали свыше 1,5 тысяч человек. Фото: Socrates Baltagiannis/ dpa/ Global Look Press

В греческом порту Сирос провели экстренную эвакуацию свыше 1,5 тысяч человек с круизного лайнера Crown Iris из-за анонимного сообщения о найденной на судне бомбе. Об этом информирует телеканал Skai, ссылаясь на данные силовых ведомств.

Неизвестный связался с капитаном по УКВ-радиостанции и заявил, что взрывное устройство прикреплено к корпусу. В рамках защитных мер на берег немедленно вывели 940 пассажиров и 597 членов экипажа.

Первичный осмотр судна силами Береговой охраны и привлеченного частного водолаза не подтвердил наличие опасных предметов. На данный момент саперы продолжают детальный досмотр всех внутренних помещений.

Лайнер Crown Iris, который должен был держать курс в израильскую Хайфу, временно остается в гавани. Он пробудет там до официального завершения расследования.

Ранее сообщалось, что пассажиры лайнера Odyssey, который плывет по миру в рамках «бесконечного круиза» от Villa Vie, хотели выкупить судно. Они собирались заключить сделку ради того, чтобы не возвращаться на сушу. Но им не удалось насобирать денег.