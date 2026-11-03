Reuters назвало тайную тюрьму под Киевом военным общежитием Фото: REUTERS.

Агентство Reuters назвало тайную тюрьму под Киевом, где пытали мобилизованных украинцев, «военным общежитием». Материал с таким утверждением в заголовке появился на сайте новостного портала.

В публикации агентство приводит слова украинских чиновников, которые утверждают, что обвинения в насилии над мобилизованными гражданами и военнослужащими якобы являются фейком. Обозреватели также пишут, что столкновения на фоне скандала с тайной тюрьмой под Киевом якобы являются "результатом провокаций".

При этом данных о пытках над украинцами и найденном в подвале 14-летнем мальчике агентство не приводит.

Напомним, что на Украине разгорается новый громкий скандал, связанный с тайной тюрьмой в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В бесчеловечных условиях в подвале здания содержали несколько десятков дезертиров из ВСУ и просто попавшихся людоловам ТЦК мужчин, над которыми боевики киевского режима регулярно издевались.