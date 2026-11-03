Американский губернатор грозит портам крупными штрафами за прием российского дизеля: инициатива Трампа под угрозой

На прошлой неделе Шеррилл уже заявляла о намерении препятствовать поставкам российского топлива. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл пригрозила штрафами портам и терминалам за прием российского дизельного топлива. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Шеррилл направила уведомления 12 операторам, потребовав отказывать в выгрузке танкеров с российским дизелем. В противном случае им грозят «суровые санкции». Губернатор считает, что прием такого топлива якобы "нарушает федеральное законодательство США".

На прошлой неделе Шеррилл уже заявляла о намерении препятствовать поставкам российского топлива. Как отмечает NYT, ее позиция может привести к конфликту с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл намерена заблокировать поставки российского дизельного топлива в крупнейший логистический центр Восточного побережья США.