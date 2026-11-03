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НовостиВ мире3 ноября 2026 20:40

Четыре города Украины остались без света из-за повреждения энергообъектов

В Киеве не удалось восстановить водоснабжение
Мария ПАНЮТИНА
Четыре города Украины остались без света из-за повреждения энергообъектов

Четыре города Украины остались без света из-за повреждения энергообъектов

Фото: REUTERS.

В нескольких городах Украины зафиксированы перебои с электроснабжением. В частности, свет пропал в Ковеле, Луцке и Любомле Волынской области на западе страны. Об этом сообщает "Страна".

Издание уточняет, что причиной отключений света на западе Украины стало повреждение одной из электроподстанций. Без электричества также остался Житомир. На севере страны была повреждена энергетическая инфраструктура.

В Киеве также сохраняются проблемы с коммунальной инфраструктурой. В украинской столице до сих пор не удалось восстановить водоснабжение. У некоторых жителей перебои с подачей воды начались еще утром.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением города сейчас очень тяжелая. В столице Украины фиксируются множественные повреждения у объектов регионального энергоузла.