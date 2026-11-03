Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Киевский режим пытается атаковать Москву. На подлете к столице средствами противовоздушной обороны ликвидировано пять дронов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал градоначальник в мессенджере Max.

На фоне атаки в московских аэропортах были приняты меры для обеспечения безопасности. Домодедово и Внуково принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал ярославский нефтеперерабатывающий завод. В результате два сотрудника предприятия получили ранения. Всего над регионом были перехвачены 124 вражеских беспилотника.