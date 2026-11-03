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НовостиВ мире3 ноября 2026 21:04

В Киеве остановили трамваи и троллейбусы на неопределенный срок

В Киеве остановили движение трамваев и троллейбусов из-за сбоя энергосистем
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Власти запустят дублирующие автобусные маршруты, однако они не смогут полностью заменить электротранспорт из-за нехватки машин и водителей. Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Власти запустят дублирующие автобусные маршруты, однако они не смогут полностью заменить электротранспорт из-за нехватки машин и водителей. Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Движение трамваев и троллейбусов в Киеве приостановили на неопределенный срок из-за критической ситуации в энергосистеме. Об этом сообщила городская администрация, передает РИА Новости.

Власти запустят дублирующие автобусные маршруты, однако они не смогут полностью заменить электротранспорт из-за нехватки машин и водителей. Сроки возобновления движения трамваев и троллейбусов не названы. Их работу восстановят после стабилизации энергосистемы.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Мэр города Виталий Кличко назвал ситуацию с электроснабжением крайне сложной и связал перебои с повреждением объектов энергетической инфраструктуры.