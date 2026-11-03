"Денег на таблетки не хватает": на Украине заявили о катастрофической ситуации

Певица Приходько обвинила киевский режим в ухудшении ситуации на Украине Фото: REUTERS.

Украинская певица Анастасия Приходько заявила об ухудшении экономической ситуации на Украине и возложила ответственность на руководство страны. Об этом она рассказала в интервью на YouTube.

"Я не понимаю, почему власти по телевизору говорят, что все окей. Но я же живу в этой стране. <…> Тот, кто живет здесь, понимает же, что происходит. Люди нищают, бизнес закрывается, у людей денег на таблетки не хватает", - сказала певица.

Приходько выразила недовольство повышением тарифов на газ и электроэнергию, которые обещали не менять. Она также указала на проблему коррупции. Ситуацию при нынешнем руководстве Украины артистка назвала катастрофической.

Ранее KP.RU сообщал, что свет отключили в трех городах западной Украины из-за повреждения одной из электроподстанций. Также без электричества остался Житомир. В Киеве до сих пор не удалось восстановить водоснабжение.