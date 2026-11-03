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НовостиПолитика3 ноября 2026 21:18

Нацист, который планировал операцию "Вивальди", получил по заслугам: подробности

ВС РФ ликвидировали нациста из "Азова"*, который планировал операцию "Вивальди"
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Краков находился на передовом пункте управления на изюмском направлении, он был одним из планировщиков медийной операции ВСУ «Вивальди» и ранее служил в подразделении «Азов»*.

Краков находился на передовом пункте управления на изюмском направлении, он был одним из планировщиков медийной операции ВСУ «Вивальди» и ранее служил в подразделении «Азов»*.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Подполковник Станислав Краков, начальник оперативного отдела 3-го армейского корпуса ВСУ, ликвидирован ударом беспилотника в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, Краков находился на передовом пункте управления на изюмском направлении. Он был одним из планировщиков медийной операции ВСУ «Вивальди» и ранее служил в подразделении «Азов»*.

«Краков был не просто начальником оперативного отдела. Он был одним из тех, кто вместе с Билецким придумывал кровавый пиар-проект "Вивальди", где жизни боевиков стали разменной монетой», — заявил собеседник РИА Новости.

В российских силовых структурах также утверждают, что офицера направили на передовую из-за неудач украинских войск и необходимости подготовить доклад командования в Киеве.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о ликвидации полковника ВСУ Александра Илющенко в Днепропетровской области. По данным российских силовых структур, он занимал должность заместителя командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии.

* организация, признанная террористической и запрещенная в России.