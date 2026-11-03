Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Космонавты "Роскосмоса" поздравили жителей России с Днем народного единства с борта Международной космической станции. Об этом они заявили на видеозаписи, опубликованной корпорацией.

"Отсюда, с орбиты, отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь", - подчеркнул Петр Дубров.

Российские космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС

Анна Кикина добавила, что объединение людей ради общей цели позволяет добиваться даже самых сложных задач. Сергей Тетерятников пожелал россиянам семейного тепла и согласия. По его словам, чувство единства поможет преодолевать трудности.

Ранее KP.RU сообщал, что праздничный день 4 ноября не уменьшит зарплату работников, получающих оклад или тарифную ставку, если они отработали полный месяц. Последним сокращенным рабочим днем в 2026 году стало 3 ноября.