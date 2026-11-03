Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2026 22:04

В России наступил выходной в честь Дня народного единства

В России отмечают День народного единства
Диана ЗАМАЛЕЕВА
В России наступил праздничный выходной в честь Дня народного единства, который отмечают 4 ноября. Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В России наступил праздничный выходной в честь Дня народного единства, который отмечают 4 ноября. Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В России наступил праздничный выходной в честь Дня народного единства, который отмечают 4 ноября. Детали РИА Новости напомнила эксперт Президентской академии Екатерина Медякова.

«В 2026 году праздник 4 ноября приходится на среду. 4 ноября — один из 14 официальных нерабочих праздничных дней, установленных Трудовым кодексом РФ», — пояснила она.

Предыдущим государственным праздником с дополнительным выходным днем было 12 июня — День России.

Напомним, накануне KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил жителей с Днем народного единства. Глава государства отметил сплоченность народа и подвиг предков, которые в трудный для страны час встали на защиту Отечества.