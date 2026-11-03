Трамп будет следить за подсчетом голосов в Белом доме

Дональд Трамп, его союзники и представители администрации США будут наблюдать за подсчетом голосов на промежуточных выборах в Конгресс. Фото: REUTERS.

Дональд Трамп, его союзники и представители администрации США будут наблюдать за подсчетом голосов на промежуточных выборах в Конгресс из Восточного зала Белого дома. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, американский президент считает, что его участие в предвыборной кампании, поездки по стране и сбор средств помогли республиканцам получить шанс на победу. Однако в частных разговорах Трамп допускает, что партия может столкнуться с неблагоприятным результатом. В Белом доме заявили, что администрация готова к любому исходу голосования, отмечает издание.

На промежуточных выборах американцы выбирают 35 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей. Кроме того, в 36 штатах проходят губернаторские выборы.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп предупредил о возможных последствиях победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Президент США заявил, что страна может прекратить существование как государство, если республиканцы потеряют контроль над обеими палатами парламента.