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НовостиЧто происходит3 ноября 2026 22:31

Туристов, находившихся недалеко от места пропажи Усольцевых, проверили на полиграфе: вот что выяснилось

СК проверил на полиграфе туристов, которые могли видеть семью Усольцевых
Диана ЗАМАЛЕЕВА
По словам представителя СК, туристы приехали в горы раньше Усольцевых. Их автомобиль стоял на парковке возле выхода к Белогорью. Позже путешественники вернулись и уехали.

По словам представителя СК, туристы приехали в горы раньше Усольцевых. Их автомобиль стоял на парковке возле выхода к Белогорью. Позже путешественники вернулись и уехали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Туристов, которые находились в Кутурчинском Белогорье в день исчезновения семьи Усольцевых, опросили и проверили на полиграфе. Они заявили, что не встречали пропавших. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По словам представителя СК, туристы приехали в горы раньше Усольцевых. Их автомобиль стоял на парковке возле выхода к Белогорью. Позже путешественники вернулись и уехали.

«Эти люди потом вернулись и уехали. Мы их опрашивали, проверяли на полиграфе. Усольцевых они на тропах не видели. Не исключено, что они могли разминуться», — рассказала Сырымбетова.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинское Белогорье Красноярского края.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что в автомобиле пропавшей семьи Усольцевых обнаружили только водительские права Ирины. Российские и заграничные паспорта, а также свидетельство о рождении дочери нашли дома.