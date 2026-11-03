"Расшевелит это болото": Лукашенко захотел видеть Трампа во главе ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил назначить американского лидера Дональда Трампа генсеком ООН. Об этом он заявил на Минской конференции по евразийской безопасности.

"Вот его надо в Организацию Объединенных Наций руководить. Он там расшевелит это болото быстро. Он столько инициатив нам подкинет", - сказал президент.

Лукашенко признался, что считает себя трампистом. Он добавил, что открыто поддерживает действующего президента США.

Ранее белорусский лидер призвал вручить Нобелевскую премию мира Трампу. По его мнению, глава Белого дома играет ключевую роль в сдерживании ситуации, не позволяя европейским странам спровоцировать Третью мировую войну.

Также Лукашенко выражал признательность президенту США за прямолинейность, которая позволила увидеть истинное лицо западных стран. Он считает, что Трамп не прикрывается дипломатическими формулировками.