ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее, начался пожар Фото: REUTERS.

Логистический центр маркетплейса Ozon в Республике Адыгея подвергся атаке беспилотников киевского режима, на территории объекта возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Адыгейске. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно, никто не пострадал", - следует из заявления.

В компании добавили, что в результате украинского удара на складе начался пожар. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ozon скроет с витрины товары, которые были размещены на атакованном складе. По данным компании, будут отменены заказы, которые должны были приехать из логистического центра в Адыгее.

Ранее KP.RU сообщал об атаке киевского режима на Белгородскую область. ВСУ нанесли удар беспилотником. В региональном оперативном штабе уточнили, что в результате фасад многоквартирного дома получил повреждения.